Министр транспорта Великобритании разместит в своем доме беженцев с Украины
Глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс сообщил о готовности приять в своем доме беженцев с Украины. Об этом министр написал в своем Twitter.
Шэппс пояснил, что на протяжении последних недель в его семье много обсуждалась «разрушительная ситуация на Украине» и решением стало присоединиться к домохозяйствам, предлагающим жилье для украинских беженцев до тех пор, пока они не смогут вернуться в свою страну.
В воскресенье власти Великобритании объявили, что будут выплачивать 350 фунтов в месяц местным жителям, организациям и общинам, которые приютят у себя беженцев с Украины, сообщает ТАСС.
Украинцы, которым удастся попасть в королевство по новой схеме, будут иметь право на проживание в стране на протяжении трех лет с возможностью трудоустройства и доступом к государственным услугам.
По информации британских властей, сейчас уже выдано около четырех тысяч разрешений на въезд граждан Украины в Великобританию.
Накануне о своем желании разместить в своем доме украинских беженцев заявил британский актер Бенедикт Камбербэтч. Он рассказал о своих планах во время беседы с журналистами телеканала Sky News на красной ковровой дорожке перед вручением премии BAFTA. Актер пришел на церемонию в смокинге со значком в цветах украинского флага. Фильм с участием Камбербэтча «Власть пса» получила главную награду.
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