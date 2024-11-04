Министр строительства Сербии подал в отставку после трагедии в Новом Саде

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич сообщил о своем намерении уйти в отставку на фоне трагедии, произошедшей 1 ноября в Новом Саде, где обрушился козырек на железнодорожном вокзале, унесший жизни 14 человек, среди которых были две девочки 5 и 9 лет. Об этом он заявил на внеочередной пресс-конференции.

Весич отметил, что известил о своем решении главу правительства Сербии в день происшествия и также проинформировал президента страны.