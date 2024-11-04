Министр строительства Сербии подал в отставку после трагедии в Новом Саде

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич сообщил о своем намерении уйти в отставку на фоне трагедии, произошедшей 1 ноября в Новом Саде, где обрушился козырек на железнодорожном вокзале, унесший жизни 14 человек, среди которых были две девочки 5 и 9 лет. Об этом он заявил на внеочередной пресс-конференции.

Весич отметил, что известил о своем решении главу правительства Сербии в день происшествия и также проинформировал президента страны.

Число погибших в Сербии при обрушении козырька вокзала возросло до 11

Он добавил, что намерен официально подать в отставку с поста министра на следующем заседании. Как только Скупщина (парламент) примет его отставку, он прекратит выполнять свои обязанности, даже в техническом мандате.

Из погибших лишь один был гражданином Северной Македонии, остальные — сербами. Трое человек, получившие серьезные травмы, в настоящее время проходят лечение в Университетском клиническом центре Воеводины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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