Число погибших в Сербии при обрушении козырька вокзала возросло до 11

Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в сербском городе Нови-Сад выросло до 11, сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

Инцидент произошел во втором по величине городе Сербии днем ранее. Изначально сообщалось о восьми погибших.

Уточняется, что здание было построено в 1960-х, последние несколько лет в нем проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград — Будапешт. При этом ремонт не затрагивал козырька, который обрушился.

На данный момент обстоятельства и причины инцидента устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».

