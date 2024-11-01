Число погибших в Сербии при обрушении козырька вокзала возросло до 11
Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в сербском городе Нови-Сад выросло до 11, сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич.
Инцидент произошел во втором по величине городе Сербии днем ранее. Изначально сообщалось о восьми погибших.
Уточняется, что здание было построено в 1960-х, последние несколько лет в нем проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград — Будапешт. При этом ремонт не затрагивал козырька, который обрушился.
На данный момент обстоятельства и причины инцидента устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».
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