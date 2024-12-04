Министр обороны Южной Кореи подал заявление об отставке
4 декабря 202412:31
Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал заявление об отставке. Об этом сообщает Yonhap.
«Министр... заявил о подаче президенту заявления об отставке», — отмечает агентство.
Также глава оборонного ведомства, который накануне рекомендовал ввести военное положение, извинился перед гражданами.
Ранее СМИ сообщили, что южнокорейский кабмин в полном составе хочет уйти в отставку после введения и отмены военного положения в стране, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru