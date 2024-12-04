Министр обороны Южной Кореи подал заявление об отставке

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал заявление об отставке. Об этом сообщает Yonhap.

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«Министр... заявил о подаче президенту заявления об отставке», — отмечает агентство.

Также глава оборонного ведомства, который накануне рекомендовал ввести военное положение, извинился перед гражданами.

Ранее СМИ сообщили, что южнокорейский кабмин в полном составе хочет уйти в отставку после введения и отмены военного положения в стране, напоминает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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