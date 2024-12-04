Министр обороны Южной Кореи подал заявление об отставке

Минимальная пенсия с городской доплатой в Москве с 1 января составит 25 тысяч 850 рублей 40 образовательных объектов построено в Москве с начала текущего года Ракова: В Москве будет создано около 30 центров женского здоровья Московская международная неделя креативных индустрий впервые пройдет с 9 по 12 декабря В Московском зоопарке поселились 10 молодых болотных колпиц