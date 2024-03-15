Министр обороны Литвы Анушаускас подал в отставку

Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас подал прошение об отставке, передает радио LRT со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

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В правительстве заявили, что подтверждают наличие прошения об отставке в адрес премьер-министра Ингриды Шимоните. В субботу состоится встреча министра с президентом Гитанасом Науседой.

Информации о причинах отставки нет. Комментарий Анушаускаса ожидается в понедельник, 18 марта.

В начале марта стало известно, что НАТО планирует разместить в Литве системы противовоздушной обороны Patriot. Установки ПВО прибудут в республику до конца года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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