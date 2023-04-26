Байден пообещал не размещать в Южной Корее ядерное оружие

Глава Белого дома заверил, что ядерные силы США не будут постоянно присутствовать в Южной Корее. По его словам, полуостров будут навещать атомные субмарины и «подобные вещи».

Президент США 26 апреля провел переговоры с главой Южной Кореи Юн Сок Елем в Вашингтоне.

Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль заявил, что Россия и Северная Корея поддерживают друг друга в борьбе с внешними военными угрозами, передает «Радиоточка НСН».

