Байден пообещал не размещать в Южной Корее ядерное оружие

Вашингтон не планирует размещать стратегические вооружения на территории Корейского полуострова, заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава Белого дома заверил, что ядерные силы США не будут постоянно присутствовать в Южной Корее. По его словам, полуостров будут навещать атомные субмарины и «подобные вещи».

Президент США 26 апреля провел переговоры с главой Южной Кореи Юн Сок Елем в Вашингтоне.

Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль заявил, что Россия и Северная Корея поддерживают друг друга в борьбе с внешними военными угрозами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЮжная КореяСШАДжо Байден

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