Байден пообещал не размещать в Южной Корее ядерное оружие
Вашингтон не планирует размещать стратегические вооружения на территории Корейского полуострова, заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Белого дома заверил, что ядерные силы США не будут постоянно присутствовать в Южной Корее. По его словам, полуостров будут навещать атомные субмарины и «подобные вещи».
Президент США 26 апреля провел переговоры с главой Южной Кореи Юн Сок Елем в Вашингтоне.
Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль заявил, что Россия и Северная Корея поддерживают друг друга в борьбе с внешними военными угрозами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru