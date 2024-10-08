«Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдат в боях на юге Ливана
Шиитская организация «Хезболла» сообщила о столкновениях с израильскими войсками на юге Ливана, где ее вооруженные отряды противостоят продвижению элитных подразделений израильской армии в приграничных районах. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале организации.
Согласно опубликованным данным, в результате боевых действий погибли как минимум 35 израильских военных, около 200 получили ранения.
«Хезболлах» также отметила, что израильским силам пока не удалось закрепиться на территории Ливана и занять несколько южных деревень, несмотря на их попытки.
В конце сентября ЦАХАЛ начал операцию «Стрелы Севера» в Ливане, нанося ежедневные удары по территории страны, включая пригороды Бейрута. В результате обстрелов погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. 1 октября Израиль объявил о наземной операции в южном Ливане, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры «Хезболлы», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru