«Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдат в боях на юге Ливана

Шиитская организация «Хезболла» сообщила о столкновениях с израильскими войсками на юге Ливана, где ее вооруженные отряды противостоят продвижению элитных подразделений израильской армии в приграничных районах. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале организации.

Согласно опубликованным данным, в результате боевых действий погибли как минимум 35 израильских военных, около 200 получили ранения.