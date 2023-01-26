Картаполов объяснил отсутствие необходимости менять статус СВО
Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что поставка танков Украине не является поводом менять статус спецоперации, в том числе на статус «война», сообщает РБК.
Он напомнил, что каждая страна должна сама решать - кому и что продавать.
«Американцы поставляли афганцам Stinger, и что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продает. Мы тоже поставляли свои танки в разные страны», — напомнил Картаполов.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что после решения США и ФРГ поставить танки Киеву события вышли «за рамки обычного военного конфликта», в связи с чем следует изменить статус российской спецоперации.
Комментируя это предложение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Кремле вопрос об изменении статуса спецоперации на повестке дня не стоит, сообщает RT.
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