Картаполов объяснил отсутствие необходимости менять статус СВО

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что поставка танков Украине не является поводом менять статус спецоперации, в том числе на статус «война», сообщает РБК.

Он напомнил, что каждая страна должна сама решать - кому и что продавать.

«Американцы поставляли афганцам Stinger, и что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продает. Мы тоже поставляли свои танки в разные страны», — напомнил Картаполов.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что после решения США и ФРГ поставить танки Киеву события вышли «за рамки обычного военного конфликта», в связи с чем следует изменить статус российской спецоперации.

Комментируя это предложение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Кремле вопрос об изменении статуса спецоперации на повестке дня не стоит, сообщает RT.

