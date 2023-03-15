Министр обороны Армении опроверг слухи о своей отставке
15 марта 202314:59
Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг слухи о своей отставке. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр заявил, что он не планирует оставлять незаконченными начатые реформы.
«Не собираюсь подавать в отставку. Продолжу начатые реформы», - Папикян.
По его словам, насколько успешными будут эти реформ, покажет время.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Германию и США в качестве посредников на переговорах с Азербайджаном, тем самым отказавшись от услуг России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru