Министр обороны Армении опроверг слухи о своей отставке

Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг слухи о своей отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр заявил, что он не планирует оставлять незаконченными начатые реформы.

«Не собираюсь подавать в отставку. Продолжу начатые реформы», - Папикян.

По его словам, насколько успешными будут эти реформ, покажет время.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Германию и США в качестве посредников на переговорах с Азербайджаном, тем самым отказавшись от услуг России.

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