Министр Канады по делам женщин обратилась к талибам, назвав их братьями

Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф, в ходе виртуальной пресс-конференции, обратилась к талибам, назвав их братьями.

«Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями — талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушение инфраструктуры, в том числе исторических зданий», - сказала Монсеф.