Министр Канады по делам женщин обратилась к талибам, назвав их братьями
Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф, в ходе виртуальной пресс-конференции, обратилась к талибам, назвав их братьями.
«Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями — талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушение инфраструктуры, в том числе исторических зданий», - сказала Монсеф.
Стоит отметить, что сама Монсеф родилась в Иране, а выросла в Афганистане.
Позже она оправдала свои слова в отношении талибов культурным контекстом. ««Талибан»* - это террористическая организация, но при этом они утверждают, что являются мусульманами», - отметила министр. Пишет RT со ссылкой на CTV News.
*«Талибан» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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