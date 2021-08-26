Министр Канады по делам женщин обратилась к талибам, назвав их братьями

Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф, в ходе виртуальной пресс-конференции, обратилась к талибам, назвав их братьями.

«Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями — талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушение инфраструктуры, в том числе исторических зданий», - сказала Монсеф.

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Стоит отметить, что сама Монсеф родилась в Иране, а выросла в Афганистане.

Позже она оправдала свои слова в отношении талибов культурным контекстом. ««Талибан»* - это террористическая организация, но при этом они утверждают, что являются мусульманами», - отметила министр. Пишет RT со ссылкой на CTV News.

*«Талибан» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:КанадаТалибан
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