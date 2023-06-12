Газовый передел США. Киев атакует российские «Потоки», Вашингтон наживается на СПГ
Украинские атаки на корабли, охраняющие газопроводы в Черном море, взрыв «Северных потов» позволяют США продавать в Европу СПГ и компенсировать затраты на военную помощь Киеву.
Компания «Газпром» возобновила транспортировку газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга. «Газпром» приостановливал прокачку топлива по газопроводу из-за ремонта, напоминает Telegram-канал«Радиоточка НСН».
В Киеве предложили новый план по санкционному давлению на Россию, передают СМИ. Его разработала группа под руководством главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. В тексте говорится о необходимости оставить для транзита российского «голубого топлива» только украинский маршрут. По мнению авторов инициативы, это заставит Россию отказаться от использования газопровода «Турецкий поток».
Накануне, 11 июня, корабль «Приазовье» Черноморского флота России отразил атаку шести украинских морских быстроходных катеров. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В Минобороны РФ показали видео ликвидации катеров-камикадзе ВСУ. Украинскую акцию назвали безуспешной попыткой атаковать корабль «Приазовье», который ведет контроль обстановки и обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства 11 июня, в воскресенье.
«В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk Военно-воздушных сил США. Корабль «Приазовье»Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», – заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Еще раньше Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс», который также обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаковавшие судно беспилотники уничтожили в 140 километрах к северо-востоку от Босфора, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В этой атаке также прослеживается след США. Беспилотные катера управлялись с помощью американской спутниковой системы Starlink. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink», — рассказал источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что дроны поддерживали средства разведки США.
Военный историк Евгений Норин говорил НСН, что США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает.
«С точки зрения США все вообще идет отлично. Они привязали себе Европу намертво, перекрутили потоки ресурсов, газ продают в Европу, получили колоссальный заказ для оборонки. Я не вижу признаков того, что США планируют сворачивать конфликт», - рассказал он.
Со своей стороны, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал НСН, что Вашингтон возвращает все средства, выделенные на поддержку Украине, за счет поставок Европе СПГ.
«Что касается США, они эти деньги и возвращают, просто в той логике, которая на поверхности не лежит. Они затеяли украинскую катастрофу, в результате были взорваны газопроводы, большинство наблюдателей указывает на Вашингтон. В результате того, что Европейский Союз, крупнейшие государства, включая ФРГ, стали вынуждены закупать углеводороды у США, от стран ЕС промышленность побежала на территории США, Вашингтон получает доходы, сопоставимые с тем денежным вливанием, которое они делают в связи с украинским процессом», - объяснил собеседник НСН.
МИД России еще 25 мая выразил протестпослам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследования. В ведомстве назвали неприемлемым уклонение от сотрудничества с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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