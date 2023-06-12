Газовый передел США. Киев атакует российские «Потоки», Вашингтон наживается на СПГ

В Киеве предложили новый план по санкционному давлению на Россию, передают СМИ. Его разработала группа под руководством главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. В тексте говорится о необходимости оставить для транзита российского «голубого топлива» только украинский маршрут. По мнению авторов инициативы, это заставит Россию отказаться от использования газопровода «Турецкий поток».

Накануне, 11 июня, корабль «Приазовье» Черноморского флота России отразил атаку шести украинских морских быстроходных катеров. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ показали видео ликвидации катеров-камикадзе ВСУ. Украинскую акцию назвали безуспешной попыткой атаковать корабль «Приазовье», который ведет контроль обстановки и обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства 11 июня, в воскресенье.



«В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk Военно-воздушных сил США. Корабль «Приазовье»Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», – заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.