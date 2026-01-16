Министр энергетики Украины заявил, что в его кабинете нет отопления

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в его кабинете нет отопления. Об этом со ссылкой на уркаинские СМИ пишет RT.

По словам чиновника, температура в его кабинете настолько низкая, что ему приходится работать в верхней одежде.

«Я температуру не измерял, но довольно прохладно. Нахожусь в куртке», — отметил министр в ходе выступления в Верховной раде.

Ранее украинские депутаты со второй попытки утвердили кандидатуру Шмыгаля на пост министра энергетики страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

