Минипони претендует на звание самой маленькой лошади мира
Пони по имени Пумукль из Германии размером с собаку претендует на официальный титул самой маленькой лошади в мире. Его животное может получить в следующем году, когда, по условиям конкурса, достигнет четырехлетнего возраста. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Reuters.
Жеребенок шетлендского пони Пумукль коричнево-белого окраса сейчас вырос до 50,8 см в холке. Вместе с хозяевами он часто бывает в детских домах и домах престарелых. Животное перевозят на пассажирском сиденье автомобиля.
Хозяйка пони уже подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса и ждет, когда минипони исполнится четыре года, когда лошадь сможет официально побороться за титул самой маленькой в мире.
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