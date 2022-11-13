Минипони претендует на звание самой маленькой лошади мира

Пони по имени Пумукль из Германии размером с собаку претендует на официальный титул самой маленькой лошади в мире. Его животное может получить в следующем году, когда, по условиям конкурса, достигнет четырехлетнего возраста. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Reuters.

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Жеребенок шетлендского пони Пумукль коричнево-белого окраса сейчас вырос до 50,8 см в холке. Вместе с хозяевами он часто бывает в детских домах и домах престарелых. Животное перевозят на пассажирском сиденье автомобиля.

Хозяйка пони уже подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса и ждет, когда минипони исполнится четыре года, когда лошадь сможет официально побороться за титул самой маленькой в мире.

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ФОТО: pixabay.com
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