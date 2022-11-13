Минипони претендует на звание самой маленькой лошади мира

Жеребенок шетлендского пони Пумукль коричнево-белого окраса сейчас вырос до 50,8 см в холке. Вместе с хозяевами он часто бывает в детских домах и домах престарелых. Животное перевозят на пассажирском сиденье автомобиля.

Хозяйка пони уже подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса и ждет, когда минипони исполнится четыре года, когда лошадь сможет официально побороться за титул самой маленькой в мире.

