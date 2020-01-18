Самый маленький человек в мире умер в возрасте 27 лет
18 января 202000:59
Кхагендра Тхапа Магар из Непала, вошедший в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький человек в мире, скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщает Интерфакс.
Рост Магара был 67,08 сантиметра. Причиной смерти стала пневмония. Он умер в больнице города Покхара.
В книгу рекордов Магар попал в 2010 году. За свою жизнь он много путешествовал по миру и принимал участие в различных телешоу. После его смерти самым маленьким человеком теперь считается колумбийский диджей Эдвард Эрнадес, рост которого 70,21 см.
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ФОТО: pixabay.com
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