Самый маленький человек в мире умер в возрасте 27 лет

Кхагендра Тхапа Магар из Непала, вошедший в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький человек в мире, скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщает Интерфакс.

Рост Магара был 67,08 сантиметра. Причиной смерти стала пневмония. Он умер в больнице города Покхара.

В книгу рекордов Магар попал в 2010 году. За свою жизнь он много путешествовал по миру и принимал участие в различных телешоу. После его смерти самым маленьким человеком теперь считается колумбийский диджей Эдвард Эрнадес, рост которого 70,21 см.







