Минимум три человека погибли из-за обилия снегопадов в Японии

Отмечается, что снегопад в Японии не прекращается уже несколько дней.

На сегодняшний день высота снежного покрова в городах Японии достигает от 300 до более 400 сантиметров.

Температура воздуха в Японии опустится до рекордно низких показателей, которые регистрируются примерно раз в десять лет, напоминает RT.

