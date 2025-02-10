Минимум три человека погибли из-за обилия снегопадов в Японии
10 февраля 202509:59
По меньшей мере три человека погибли и 53 пострадали из-за снегопадов в Японии, пишет японская газета Asahi Shimbum
Отмечается, что снегопад в Японии не прекращается уже несколько дней.
На сегодняшний день высота снежного покрова в городах Японии достигает от 300 до более 400 сантиметров.
Температура воздуха в Японии опустится до рекордно низких показателей, которые регистрируются примерно раз в десять лет, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru