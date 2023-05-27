Минфин США уточнил сроки наступления дефолта
26 мая 202323:52
Министерство финансов США изменило ожидаемый срок дефолта, пишет ТАСС.
В письме лидерам Конгресса глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен сообщила, что дата дефолта по обязательствам перенесена с 1 на 5 июня. Казначейство не будет иметь достаточных ресурсов для выполнения обязательств, приводит слова министра RT.
Йеллен призвала конгресс как можно скорее решить вопрос о повышении потолка госдолга.
Международный валютный фонд посоветовал Конгрессу США немедленно поднять потолок госдолга, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru