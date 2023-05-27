Минфин США уточнил сроки наступления дефолта

Министерство финансов США изменило ожидаемый срок дефолта, пишет ТАСС.

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В письме лидерам Конгресса глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен сообщила, что дата дефолта по обязательствам перенесена с 1 на 5 июня. Казначейство не будет иметь достаточных ресурсов для выполнения обязательств, приводит слова министра RT.

Йеллен призвала конгресс как можно скорее решить вопрос о повышении потолка госдолга.

Международный валютный фонд посоветовал Конгрессу США немедленно поднять потолок госдолга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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