Минфин США предупредил о риске дефолта во второй половине лета

США могут столкнуться с невозможностью обслуживать государственный долг уже во второй половине лета, если Конгресс не примет меры по увеличению лимита заимствований. Об этом предупредил министр финансов страны Скотт Бессент на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей.

По его словам, средства для исполнения долговых обязательств, объем которых уже превысил $36,9 триллионов, могут иссякнуть в середине или конце лета. При этом Бессент подчеркнул, что не может назвать точную дату, поскольку ситуация зависит от множества переменных и «является движущейся целью».