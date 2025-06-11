Минфин США предупредил о риске дефолта во второй половине лета

США могут столкнуться с невозможностью обслуживать государственный долг уже во второй половине лета, если Конгресс не примет меры по увеличению лимита заимствований. Об этом предупредил министр финансов страны Скотт Бессент на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей.

По его словам, средства для исполнения долговых обязательств, объем которых уже превысил $36,9 триллионов, могут иссякнуть в середине или конце лета. При этом Бессент подчеркнул, что не может назвать точную дату, поскольку ситуация зависит от множества переменных и «является движущейся целью».

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Ранее глава Минфина допускал, что критическая точка может наступить в августе, когда Конгресс, скорее всего, будет находиться на летних каникулах.

Для предотвращения технического дефолта законодателям необходимо либо повысить, либо временно приостановить действие потолка госдолга до середины июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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