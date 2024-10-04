Байден заявил, что санкции в отношении Ирана могут коснуться нефтяной отрасли

Израиль еще не определился с ответом на недавнюю атаку со стороны Ирана, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Он также отметил, что обсуждение о возможных действиях продолжается и, по его мнению, следует обратить внимание на другие варианты ответа, кроме атак на нефтяные месторождения.

Байден выступил против ударов Израиля по иранским ядерным объектам

Помимо этого, Байден ответил на вопрос о возможности введения санкций против Ирана в свете недавних событий, в частности, касающихся иранского нефтяного сектора.

Он заявил, что этот вопрос находится на стадии рассмотрения, не исключив возможность введения ограничительных мер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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