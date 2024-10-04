Байден заявил, что санкции в отношении Ирана могут коснуться нефтяной отрасли
Израиль еще не определился с ответом на недавнюю атаку со стороны Ирана, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
Он также отметил, что обсуждение о возможных действиях продолжается и, по его мнению, следует обратить внимание на другие варианты ответа, кроме атак на нефтяные месторождения.
Помимо этого, Байден ответил на вопрос о возможности введения санкций против Ирана в свете недавних событий, в частности, касающихся иранского нефтяного сектора.
Он заявил, что этот вопрос находится на стадии рассмотрения, не исключив возможность введения ограничительных мер, передает «Радиоточка НСН».
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