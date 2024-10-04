Байден заявил, что санкции в отношении Ирана могут коснуться нефтяной отрасли

Израиль еще не определился с ответом на недавнюю атаку со стороны Ирана, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Он также отметил, что обсуждение о возможных действиях продолжается и, по его мнению, следует обратить внимание на другие варианты ответа, кроме атак на нефтяные месторождения.