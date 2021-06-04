Миллионы безработных в США лишатся пособия

Миллионы американцев будут лишены пособия по безработице, которое выплачивалось для поддержки населения во время пандемии. Такое решение приняли в 25 штатах, все они контролируются республиканцами, сообщает телеканал ABC News. Всего пособие по безработице получают более 15 миллионов американцев.

Без поддержки окажутся жители таких штатов, как Техас, Флорида и Мэриленд. В рамках программы по преодолению последствий пандемии американцы получали 300 долларов дополнительно к стандартному пособию.

Ранее сообщалось, что программа продлится до сентября, но, теперь утверждается, что она может быть свернута в июне-июле. Такое решение вызвано нехваткой сотрудников на предприятиях США.

