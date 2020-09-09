МИД РФ выразил Германии «решительный протест» из-за инцидента с Навальным

Послу ФРГ заявлен решительный протест в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина, звучащими в адрес России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве, подчеркивает Интерфакс.

Москва высказала дипломату требование о немедленном предоставлении предметного и развёрнутого ответа на запрос Генпрокуратуры. Также отмечается, что отсутствие материалов будет расценено, как отказ Берлина от установления, а действия ФРГ — как «грубая враждебная провокация против России».