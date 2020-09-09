МИД РФ выразил Германии «решительный протест» из-за инцидента с Навальным

Послу ФРГ заявлен решительный протест в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина, звучащими в адрес России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве, подчеркивает Интерфакс.

Москва высказала дипломату требование о немедленном предоставлении предметного и развёрнутого ответа на запрос Генпрокуратуры. Также отмечается, что отсутствие материалов будет расценено, как отказ Берлина от установления, а действия ФРГ — как «грубая враждебная провокация против России».

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А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивает «абсолютно неприемлемый» тон высказываний Берлина по делу Алексея Навального,а также отказ Германии выполнить свои обязательства по соглашениям о правовой помощи.

В минувшую среду правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, завило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», напоминает Ura.ru. Москва, в свою очередь, эти обвинения отрицает и требует доказательств.

В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние оппозиционера улучшилось, его вывели из комы.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАлексей НавальныйГерманияМИД РФ
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