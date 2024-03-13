МИД Венгрии вызвал американского посла из-за слов Байдена о «диктатуре» Орбана
Посол Соединенных Штатов был вызван в Министерство иностранных дел Венгрии из-за высказываний американского президента Джо Байдена о якобы «стремлении к диктатуре» венгерского лидера Виктора Орбана, сообщил в эфире телеканала М1 глава МИД страны Петер Сийярто.
«Мы не обязаны выслушивать такую ложь от кого бы то ни было, даже если это президент США», — заявил дипломат. Он отметил, что подобные фразы со стороны главы США «чрезвычайно осложняют» взаимоотношения двух стран.
Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что глава венгерского правительства Виктор Орбан вредит Североатлантическому альянсу в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru