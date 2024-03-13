МИД Венгрии вызвал американского посла из-за слов Байдена о «диктатуре» Орбана

«Мы не обязаны выслушивать такую ложь от кого бы то ни было, даже если это президент США», — заявил дипломат. Он отметил, что подобные фразы со стороны главы США «чрезвычайно осложняют» взаимоотношения двух стран.

Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что глава венгерского правительства Виктор Орбан вредит Североатлантическому альянсу в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

