Он указал на критику депутатов Европарламента в адрес венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. Менцер отметил, что европейские депутаты пытаются заретушировать свои намерения в разжигании конфликта.

«Мы хотим переговоров и немедленного прекращения огня, в то время как они хотят войны», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее Менцер сообщил, что заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о возможном конце кризиса вместе с «поражением» России является опасным и провоенным.

