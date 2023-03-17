МИД Венгрии обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине
Европейский парламент занимается эскалацией конфликта вокруг Украины, сообщил в соцсетях госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
Он указал на критику депутатов Европарламента в адрес венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. Менцер отметил, что европейские депутаты пытаются заретушировать свои намерения в разжигании конфликта.
«Мы хотим переговоров и немедленного прекращения огня, в то время как они хотят войны», — подчеркнул госсекретарь.
Ранее Менцер сообщил, что заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о возможном конце кризиса вместе с «поражением» России является опасным и провоенным.
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