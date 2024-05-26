МИД Южной Осетии назвал неприемлемым возвращение в состав Грузии
Южная Осетия считает категорически неприемлемыми разговоры о возвращении в состав Грузии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики.
Ведомство прокомментировало слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об ожидании возвращения в состав республики Абхазии и Южной Осетии. В Цхинвале напомнили, что сделали выбор в пользу укрепления связей с Россией.
«Республика Южная Осетия - государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившая за свою свободу огромную цену», - отметили в МИД страны.
На своей странице в соцсети X Кобахидзе написал, что Абхазия и Южная Осетия могут вернуться в состав Грузии к 2030 году. По его словам, тогда же республика станет членом Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
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