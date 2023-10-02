МИД Словакии вызвало посла РФ из-за заявления Нарышкина

В словацком МИДе отметили, что заявление Нарышкина было сделано во время действия моратория на агитацию в Словакии.

Победу в выборах одержала пророссийская партия Smer («Направление - социальная демократия»). Ее лидер, бывший премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что у республики и ее жителей имеется более серьезные проблемы, чем Украина. Он также выступает против военной помощи Киеву.



