МИД Словакии вызвало посла РФ из-за заявления Нарышкина

МИД Словакии вызвало представителя дипмиссии России из-за заявления Москвы о влиянии Запада на парламентские выборы, прошедшие в республике 30 сентября.

В преддверии выборов Служба внешней разведки (СВР) РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина сообщила, что «в последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии, что связано с ее подготовкой к внеочередным парламентским выборам».

Пророссийская партия Smer в Словакии сформирует правительство

В словацком МИДе отметили, что заявление Нарышкина было сделано во время действия моратория на агитацию в Словакии.

Победу в выборах одержала пророссийская партия Smer («Направление - социальная демократия»). Ее лидер, бывший премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что у республики и ее жителей имеется более серьезные проблемы, чем Украина. Он также выступает против военной помощи Киеву.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВыборыМИД РФСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры