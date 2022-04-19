МИД: Россия не будет инициировать в ООН вопрос о расследовании украинских событий

Россия не намерена инициировать в ООН проведение международного расследования событий на Украине, в частности, провокации в Буче, из-за возможной предвзятой позиции следствия. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в беседе с РИА Новости.

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По словам дипломата, в ООН пока не поднималась эта тема, отмечает RT.

«К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС (Международного уголовного суда - НСН), показывает исключительно предвзятую позицию», — подчеркнул Ильичев.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:УкраинаРоссияООН
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