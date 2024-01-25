МИД РФ: Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернутся в Россию 26 января

Граждане России, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, вернутся на родину 26 января, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Каких-либо деталей возвращения четырёх выживших в ведомстве не раскрыли.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что при крушении самолёта Falcon 10 в афганском Бадахшане погибли супруги Анатолий и Анна Евсюковы.

Всего на борту джета находились шесть человек. Четверо выживших члена экипажа были доставлены в Кабул. Представитель временного правительства Афганистана заявил, что «состояние их здоровья хорошее, им была оказана первая помощь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: wikimedia.org//Dmitry A. Mottl
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