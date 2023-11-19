МИД РФ: вопрос создания единой валюты БРИКС остается открытым
Вопрос создания единой валюты стран БРИКС остается открытым, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
По его словам, национальные валюты во всех взаиморасчетах участников БРИКС между собой имеют все более широкое хождение - в некоторых случаях до 80% товарооборота. Дипломат отметил, что есть сторонники продвижения единой валюте БРИКС - единому платежному средству для всех государств.
Ранее Тегеран одобрил идею создания между странами БРИКС единой валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru