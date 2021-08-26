МИД РФ: талибы и США оказали содействие в вывозе россиян из Афганистана
Представители США, а также запрещённого в России радикального движения «Талибан» оказали содействие в вывозе из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана из Афганистана, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что благодаря этому мероприятия по подготовке и отправке вывозных рейсов осуществлено успешно, «несмотря на дезорганизацию работы кабульского аэропорта».
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия-24» назвал бардаком обстановку в аэропорту Кабула и отметил, что с начала эвакуации граждан американскими военными в аэропорту Кабула погибли порядка 50 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru