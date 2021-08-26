МИД РФ: талибы и США оказали содействие в вывозе россиян из Афганистана

Представители США, а также запрещённого в России радикального движения «Талибан» оказали содействие в вывозе из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана из Афганистана, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В сообщении говорится, что благодаря этому мероприятия по подготовке и отправке вывозных рейсов осуществлено успешно, «несмотря на дезорганизацию работы кабульского аэропорта».

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия-24» назвал бардаком обстановку в аэропорту Кабула и отметил, что с начала эвакуации граждан американскими военными в аэропорту Кабула погибли порядка 50 человек.

