Посол РФ назвал число погибших в аэропорту Кабула с начала эвакуации

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия-24» назвал бардаком обстановку в аэропорту Кабула.

«В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить», - отметил дипломат.

По его словам, с начала эвакуации граждан американскими военными в аэропорту Кабула погибли порядка 50 человек.

Ранее четыре военно-транспортных самолёта Ил-62 и Ил-76 Минобороны РФ эвакуировали из столицы Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, сообщает RT.

