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МИД РФ осудил атаки на танкеры и призвал к сдержанности

14 июня17:31

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с осуждением вчерашнего нападения на танкеры в Оманском заливе. Как подчёркивается в комментарии, кто бы ни стоял за организацией нападений, необходимо воздержаться от скоропалительных выводов.

«Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо», — цитирует RT заявление Смоленской площади.

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Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в организации атаки на два нефтяных танкера. В связи с этим МИД РФ отмечает, что «иранофобская линия» Вашингтона приводит к искусственному нагнетанию обстановки в регионе. Кроме того, МИД РФ поблагодарил иранскую сторону за спасение российских моряков.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил РИА ФАН, что заказчиком провокации в Оманском заливе наверняка тот, кто «будет громче кричать «держите вора». Нападение на танкеры в Оманском заливе может быть выгодно США и их ближневосточным союзникам — Израилю и Саудовской Аравии. Это отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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Фото: 7al.net/
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