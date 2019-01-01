МИД РФ осудил атаки на танкеры и призвал к сдержанности
Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с осуждением вчерашнего нападения на танкеры в Оманском заливе. Как подчёркивается в комментарии, кто бы ни стоял за организацией нападений, необходимо воздержаться от скоропалительных выводов.
«Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо», — цитирует RT заявление Смоленской площади.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в организации атаки на два нефтяных танкера. В связи с этим МИД РФ отмечает, что «иранофобская линия» Вашингтона приводит к искусственному нагнетанию обстановки в регионе. Кроме того, МИД РФ поблагодарил иранскую сторону за спасение российских моряков.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил РИА ФАН, что заказчиком провокации в Оманском заливе наверняка тот, кто «будет громче кричать «держите вора». Нападение на танкеры в Оманском заливе может быть выгодно США и их ближневосточным союзникам — Израилю и Саудовской Аравии. Это отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Власти столицы согласовали еще одну акцию в поддержку Ивана Голунова
- МИД РФ осудил атаки на танкеры и призвал к сдержанности
- Старший сын экс-вратаря Соколова пришел в себя после убийства матери
- МАК: При приземлении SSJ трижды коснулся полосы
- Сестёр Хачатурян окончательно обвинили в убийстве отца