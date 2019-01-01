МИД РФ осудил атаки на танкеры и призвал к сдержанности

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с осуждением вчерашнего нападения на танкеры в Оманском заливе. Как подчёркивается в комментарии, кто бы ни стоял за организацией нападений, необходимо воздержаться от скоропалительных выводов.

«Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо», — цитирует RT заявление Смоленской площади.