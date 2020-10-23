МИД РФ не видит причин для задействования потенциала ОДКБ в карабахском урегулировании

Говорить о задействовании оборонительного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорно-карабахском урегулировании некорректно. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Панкин, который курирует интеграционные объединения на постсоветском пространстве, включая ОДКБ, подчеркнул, что организация помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия.

«Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не признан самими же армянами частью своей территории, и не может быть, наверное, признан, некорректно говорить о задействовании потенциала оборонительного ОДКБ», - цитирует Панкина Интерфакс.

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Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала участников конфликта в Нагорном Карабахе защитить гражданских лиц и медиков для продолжения борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении директора европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге.

В ВОЗ выразили сочувствие жителям пострадавших районов Карабаха и отметили, что продолжение боёв и «последующее перемещение населения» ухудшит ситуацию в здравоохранении. По мнению организации, вооружённый конфликт «приводит к прямому нарушению системы здравоохранения».

По словам представителя ВОЗ, бои в Карабахе дают дополнительную нагрузку на медиков, которые из-за пандемии COVID-19 «работают на пределе своих возможностей». В связи с эти организация призывает приложить все усилия, чтобы защитить людей от беспрецедентной «угрозы общественному здоровью».


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Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:АзербайджанАрменияМИД РФКонфликтНагорный Карабах
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