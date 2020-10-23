МИД РФ не видит причин для задействования потенциала ОДКБ в карабахском урегулировании

Говорить о задействовании оборонительного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорно-карабахском урегулировании некорректно. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Панкин, который курирует интеграционные объединения на постсоветском пространстве, включая ОДКБ, подчеркнул, что организация помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия.

«Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не признан самими же армянами частью своей территории, и не может быть, наверное, признан, некорректно говорить о задействовании потенциала оборонительного ОДКБ», - цитирует Панкина Интерфакс.