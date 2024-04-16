МИД РФ: Иран не намерен препятствовать возвращению в Россию моряка Колчанова

Иран не имеет претензий к российскому моряку Тимофею Колчанову, который находился на задержанном коммерческом судне MSC Aries. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, Тегеран пообещал обеспечить консульский доступ к россиянину, после получения необходимых согласований его посетят консульские сотрудники.

Она добавила, что Иран не намерен препятствовать возвращению Колчанова на родину, «в случае наличия у него такого желания».

Ранее ВМС Ирана захватили в Ормузском проливе коммерческий контейнеровоз MSC Aries, который шёл под португальским флагом из ОАЭ в Индию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МорякиРоссиянеИранМИД РФМария Захарова

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