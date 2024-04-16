МИД РФ: Иран не намерен препятствовать возвращению в Россию моряка Колчанова

По её словам, Тегеран пообещал обеспечить консульский доступ к россиянину, после получения необходимых согласований его посетят консульские сотрудники.

Она добавила, что Иран не намерен препятствовать возвращению Колчанова на родину, «в случае наличия у него такого желания».

Ранее ВМС Ирана захватили в Ормузском проливе коммерческий контейнеровоз MSC Aries, который шёл под португальским флагом из ОАЭ в Индию, сообщает RT.

