МИД РФ: Иран не намерен препятствовать возвращению в Россию моряка Колчанова
Иран не имеет претензий к российскому моряку Тимофею Колчанову, который находился на задержанном коммерческом судне MSC Aries. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Тегеран пообещал обеспечить консульский доступ к россиянину, после получения необходимых согласований его посетят консульские сотрудники.
Она добавила, что Иран не намерен препятствовать возвращению Колчанова на родину, «в случае наличия у него такого желания».
Ранее ВМС Ирана захватили в Ормузском проливе коммерческий контейнеровоз MSC Aries, который шёл под португальским флагом из ОАЭ в Индию, сообщает RT.
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