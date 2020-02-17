МИД предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД России предупредил наших соотечественников, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США – в виду имеются правоохранительные органы и спецслужбы. Как пишет RT, в сообщении на сайте министерства отмечается, что такая опасность существует как в самих Соединённых Штатах, так и по запросам их властей в третьих странах»
В российском МИДе подчеркнули, что, несмотря на многочисленные призывы со стороны Москвы к нормализации взаимодействия – на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года – американские правоохранительные органы активно продолжают аресты российских граждан по всему миру. С 2008 года в разных государствах отмечено уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что дипломаты из российского посольства в Вашингтоне посетили американский Госдеп, где выразили протест из-за задержания топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Коршунова, которому после задержания в Неаполе грозит экстрадиция в Штаты и до 10 лет лишения свободы. Российские дипломаты, во-первых, назвали недопустимой развязанную Вашингтоном «охоту на россиян по всему миру», а во-вторых, потребовали объяснить причину задержания Коршунова.
В эфире НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин посоветовал всем с доступом российских секретам не посещать страны, договорившиеся с США об экстрадиции.
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