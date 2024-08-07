МИД Польши сообщил о задержании в Нигерии поляков с российскими флагами

В Нигерии были задержаны польские студенты с российскими флагами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

Собеседник агентства рассказал, что в Нигерии, в штате Кано, во время антиправительственных протестов были задержаны шесть польских студентов.