МИД Польши сообщил о задержании в Нигерии поляков с российскими флагами

В Нигерии были задержаны польские студенты с российскими флагами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

Собеседник агентства рассказал, что в Нигерии, в штате Кано, во время антиправительственных протестов были задержаны шесть польских студентов.

СМИ: Неизвестный поднял флаг России над Рейхстагом с помощью дрона

По словам представителя МИД, польская консульская служба, поддерживающая связь с нигерийскими властями, получила сообщение от местных правоохранительных органов. Согласно их данным, задержанные польские граждане принимали участие в пророссийской демонстрации и размахивали российскими флагами.

Задержанные польские студенты являются учащимися Варшавского университета, специализирующимися на африканистике. Они прибыли в Нигерию с научной целью. В настоящее время студенты находятся под стражей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НигерияПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры