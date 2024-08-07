МИД Польши сообщил о задержании в Нигерии поляков с российскими флагами
В Нигерии были задержаны польские студенты с российскими флагами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.
Собеседник агентства рассказал, что в Нигерии, в штате Кано, во время антиправительственных протестов были задержаны шесть польских студентов.
По словам представителя МИД, польская консульская служба, поддерживающая связь с нигерийскими властями, получила сообщение от местных правоохранительных органов. Согласно их данным, задержанные польские граждане принимали участие в пророссийской демонстрации и размахивали российскими флагами.
Задержанные польские студенты являются учащимися Варшавского университета, специализирующимися на африканистике. Они прибыли в Нигерию с научной целью. В настоящее время студенты находятся под стражей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Центральной Антарктиде обновили рекорд максимальной зимней температуры
- МИД Польши сообщил о задержании в Нигерии поляков с российскими флагами
- СМИ: Никита Белых стал замдиректора на кондитерской фабрике «Пермская»
- Скончался актер из «Тихого Дона» Владимир Крашенинников
- СМИ: Замедление YouTube в России остановят в ближайшие дни
- Мали и Нигер требуются от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке
- Бывший ведущий «Форт Боярда» Лаффон скончался на 85-м году жизни
- Глава ВОЗ созовет заседание комитета по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян
- МВД РФ заплатит 2 млн рублей за помощь в раскрытии похищения детей в 2007 году
- Россияне назвали главных «скуфов», «тюбиков» и «масиков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru