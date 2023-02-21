МИД Польши допустил закрытие границы с Белоруссией в целях безопасности
Польша не исключает полного закрытия движения через границу с Белоруссией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.
«Если будет такая необходимость, особенно мотивированная безопасностью, то мы точно готовы», — отметил замглавы МИД в эфире Польского радио.
Яблоньский подчеркнул, что Варшава будет анализировать ситуацию по мере развития, пишет RT. При этом польские власти не намерены опираться исключительно на политические факторы, однако могут закрыть границу, если выявят «растущую угрозу для безопасности».
Ранее в МВД Польши решили запретить движение белорусских грузовиков на пограничном переходе «Кукурыки-Козловичи». Контрольно-пропускной пункт был последним переходом на границе с Белоруссией, работающим для перевозки товаров.
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