МИД Нидерландов вызвал посла РФ после вердикта суда по делу MH17
Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина из-за реакции Москвы на вердикт суда по делу о крушении пассажирского самолета Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает агентство ANP со ссылкой на слова главы МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
Решение суда в Гааге по этому делу было оглашено в четверг, 17 ноября. Суд пришел к выводу, что самолет рейса MH17, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое находилось под контролем ДНР. Суд отметил, что выстрел был осуществлен умышлено. Судьи полагают, что гражданский лайнер сбили по ошибке, перепутав с военным самолетом. После этого для того, чтобы избежать международного скандала, «Бук» был срочно вывезен обратно в Россию, откуда ранее был доставлен.
Суд в Гааге признал россиян Сергея Дубинского и Игоря Гиркина, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета и убийстве находившихся на борту 298 человек и заочно приговорил их к пожизненному заключению. Еще одного обвиняемого россиянина Олега Пулатова признали невиновным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судебное решение требует глубокого анализа. МИД РФ опубликовало заявление, в котором говорится, что суд Гааги «пренебрег принципами беспристрастного правосудия», не приняв во внимание документы Минобороны России.
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