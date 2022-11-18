МИД Нидерландов вызвал посла РФ после вердикта суда по делу MH17

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина из-за реакции Москвы на вердикт суда по делу о крушении пассажирского самолета Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает агентство ANP со ссылкой на слова главы МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Решение суда в Гааге по этому делу было оглашено в четверг, 17 ноября. Суд пришел к выводу, что самолет рейса MH17, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое находилось под контролем ДНР. Суд отметил, что выстрел был осуществлен умышлено. Судьи полагают, что гражданский лайнер сбили по ошибке, перепутав с военным самолетом. После этого для того, чтобы избежать международного скандала, «Бук» был срочно вывезен обратно в Россию, откуда ранее был доставлен.