МИД Мексики заявило о получении новой партии «Спутник V»
Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Мексику в понедельник 17 мая. Об этом сообщает МИД Мексики в своем аккаунте в Twitter.
Партия вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в международный аэропорт Мехико в столице страны. "Снабжение нашей страны продолжается", - указано в сообщении. Отмечается, что препаратом российского производства в Мексике прививают пожилых людей.
По открытым данным, ситуация с коронавирусом в Мексике начала улучшаться с начала 2021 года. По состоянию на воскресенье 16 мая в стране было зафиксировано 53 погибших от последствий заражения, это минимальный показатель с апреля 2020 года. Общее число жертв пандемии в стране составляет 220 433.
В России на фоне коронавируса выявлены случаи заражения «черной плесенью». Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто находится в группе риска этого серьезного заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Эрдоган послал проклятья правительству Австрии, поднявшему флаг Израиля
- Путин в связи с Евро-2020 поручил усилить меры безопасности в Петербурге и области
- Австрия отменит карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС
- Упавший на рельсы пассажир сбил график движения московского метро
- Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете
- В Нью-йорке для вакцинированных отменили требование ношения маски
- Кадыров назвал себя «проектом Путина»
- Минпросвещения не намерено досрочно завершать учебный год в школах
- Оперштаб опроверг продление запрета на авиасообщение с Турцией до 30 июня
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 589 тыс.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru