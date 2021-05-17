МИД Мексики заявило о получении новой партии «Спутник V»

Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Мексику в понедельник 17 мая. Об этом сообщает МИД Мексики в своем аккаунте в Twitter.

Партия вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в международный аэропорт Мехико в столице страны. "Снабжение нашей страны продолжается", - указано в сообщении. Отмечается, что препаратом российского производства в Мексике прививают пожилых людей.

По открытым данным, ситуация с коронавирусом в Мексике начала улучшаться с начала 2021 года. По состоянию на воскресенье 16 мая в стране было зафиксировано 53 погибших от последствий заражения, это минимальный показатель с апреля 2020 года. Общее число жертв пандемии в стране составляет 220 433.

В России на фоне коронавируса выявлены случаи заражения «черной плесенью». Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто находится в группе риска этого серьезного заболевания.

