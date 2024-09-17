МИД Ливана обвинил Израиль в детонации пейджеров
Причиной детонации пейджеров в разных районах Ливана стала кибератака, осуществлённая Израилем. Об этом говорится в заявлении МИД республики.
В ведомстве подчеркнули, что «решительно осуждают» действия Израиля, которые «привели к гибели восьми человек и ранений тысяч граждан».
Также ответственность за взрывы пейджеров на Израиль возложило ливанское шиитское движение «Хезболлах».
Израиль официально не комментировал инцидент.
Ранее в Минздраве Ливана заявили, что в результате взрывов пейджеров были ранены 2,8 тысячи человек, погибли восемь граждан, в том числе ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru