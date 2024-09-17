МИД Ливана обвинил Израиль в детонации пейджеров

Причиной детонации пейджеров в разных районах Ливана стала кибератака, осуществлённая Израилем. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

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В ведомстве подчеркнули, что «решительно осуждают» действия Израиля, которые «привели к гибели восьми человек и ранений тысяч граждан».

Также ответственность за взрывы пейджеров на Израиль возложило ливанское шиитское движение «Хезболлах».

Израиль официально не комментировал инцидент.

Ранее в Минздраве Ливана заявили, что в результате взрывов пейджеров были ранены 2,8 тысячи человек, погибли восемь граждан, в том числе ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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