МИД Ливана обвинил Израиль в детонации пейджеров

В ведомстве подчеркнули, что «решительно осуждают» действия Израиля, которые «привели к гибели восьми человек и ранений тысяч граждан».

Также ответственность за взрывы пейджеров на Израиль возложило ливанское шиитское движение «Хезболлах».

Израиль официально не комментировал инцидент.

Ранее в Минздраве Ливана заявили, что в результате взрывов пейджеров были ранены 2,8 тысячи человек, погибли восемь граждан, в том числе ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

