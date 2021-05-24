МИД Литвы рекомендовал согражданам покинуть Белоруссию
МИД Литвы настоятельно рекомендует гражданам не посещать Белоруссию, а находящимся сейчас в стране – покинуть ее.
В сообщении говорится, что может возникнуть угроза безопасности и жизни.
Отмечается, что такие рекомендации связаны с посадкой пассажирского самолета авиакомпании Ryanair.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все вопросы, связанные с посадкой самолёта Ryanair в Минске следует задавать белорусским авиавластям и не стал комментировать инцидент.
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