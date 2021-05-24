МИД Литвы рекомендовал согражданам покинуть Белоруссию

Около 2,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки В Москве по программе реновации переехали более 30 тысяч горожан Два человека попали в больницу после стрельбы из-за ДТП в Королеве Жителям Подмосковья напомнили об опасности сбора ландышей В последние дни весны в Москве немного похолодает