МИД КНР: Китай и Россия не прекращают сотрудничество в области науки

Представитель китайского МИД указал, что сотрудничество в научной сфере — важная составляющая взаимодействия Москвы и Пекина.

«Мы добились плодотворных результатов в данном направлении, <…> что свидетельствует о наличии огромного потенциала для сотрудничества», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что Пекин поставил на паузу взаимодействие с академией. Однако позже депутат Госдумы Александр Мажуга опроверг эту информацию, подчеркнув, что контакты российской и китайской сторон продолжаются, и проекты не остановлены, пишет Ura.ru.

