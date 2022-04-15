МИД КНР: Китай и Россия не прекращают сотрудничество в области науки

Китай и Россия продолжают наращивание сотрудничества в научной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

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Представитель китайского МИД указал, что сотрудничество в научной сфере — важная составляющая взаимодействия Москвы и Пекина.

«Мы добились плодотворных результатов в данном направлении, <…> что свидетельствует о наличии огромного потенциала для сотрудничества», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что Пекин поставил на паузу взаимодействие с академией. Однако позже депутат Госдумы Александр Мажуга опроверг эту информацию, подчеркнув, что контакты российской и китайской сторон продолжаются, и проекты не остановлены, пишет Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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