МИД КНР: Китай и Россия не прекращают сотрудничество в области науки
Китай и Россия продолжают наращивание сотрудничества в научной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.
Представитель китайского МИД указал, что сотрудничество в научной сфере — важная составляющая взаимодействия Москвы и Пекина.
«Мы добились плодотворных результатов в данном направлении, <…> что свидетельствует о наличии огромного потенциала для сотрудничества», — подчеркнул Чжао Лицзянь.
Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что Пекин поставил на паузу взаимодействие с академией. Однако позже депутат Госдумы Александр Мажуга опроверг эту информацию, подчеркнув, что контакты российской и китайской сторон продолжаются, и проекты не остановлены, пишет Ura.ru.
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