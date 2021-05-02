МИД КНДР: США пожалеют из-за критики страны
США не имеют права называть противоэпидемические меры КНДР нарушающими права человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Северной Кореи.
Там отметили, что в Вашингтоне «обязательно пожалеют», что «вели себя легкомысленно». По данным внешнеполитического ведомства, представитель госдепа США назвал противоэпидемические меры в КНРД нарушением прав человека.
По словам представителя МИД, упоминаемые американскими властями нарушения прав человека в Северной Корее - «политическая интрига», выдуманная для уничтожения идей и строя КНДР.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в текущем году может возобновить испытания ядерного оружия или ракет большой дальности с целью оказания давления на Вашингтон, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Нацразведки США.
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