МИД Китая вызвал посла ФРГ из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом пишет издание Spiegel.
Посла Германии вызвали в МИД КНР в воскресенье, 17 сентября, говорится в публикации.
Скандал разразился после интервью Бербок американскому телеканалу Fox News. Министр заявила, что победа России в конфликта на Украине стала бы «сигналом для таких диктаторов, как Си Цзиньпин».
Представитель МИД КНР ранее назвал заявление Бербок провокацией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru