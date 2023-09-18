МИД Китая вызвал посла ФРГ из-за слов Бербок о Си Цзиньпине

Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом пишет издание Spiegel.

Бербок: Многие в Германии задаются вопросом, почему важно поддерживать Украину

Посла Германии вызвали в МИД КНР в воскресенье, 17 сентября, говорится в публикации.

Скандал разразился после интервью Бербок американскому телеканалу Fox News. Министр заявила, что победа России в конфликта на Украине стала бы «сигналом для таких диктаторов, как Си Цзиньпин».

Представитель МИД КНР ранее назвал заявление Бербок провокацией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Си ЦзиньпинКитайГермания

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