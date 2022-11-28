МИД Китая выразил протест США из-за давления на китайские компании

Китай выступает против обобщения концепции национальной безопасности и оказания необоснованного давления на компании со стороны США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

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Ранее Соединенные Штаты запретили использование оборудования связи и средств видеонаблюдения от китайских производителей Huawei и ZTE. Американская Федеральная комиссия по коммуникациям объяснила это решение необходимостью перекрыть «враждебным правительствам» доступ к сетям связи США.

«Данные действия США являются еще одним примером обобщения концепции национальной безопасности, злоупотребления государственной властью, а также оказания необоснованного давления на китайские компании», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Дипломат добавил, что Пекин будет твердо защищать законные права и интересы китайских компаний.

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ФОТО: РИА Новости
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