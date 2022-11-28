МИД Китая выразил протест США из-за давления на китайские компании

Ранее Соединенные Штаты запретили использование оборудования связи и средств видеонаблюдения от китайских производителей Huawei и ZTE. Американская Федеральная комиссия по коммуникациям объяснила это решение необходимостью перекрыть «враждебным правительствам» доступ к сетям связи США.

«Данные действия США являются еще одним примером обобщения концепции национальной безопасности, злоупотребления государственной властью, а также оказания необоснованного давления на китайские компании», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Дипломат добавил, что Пекин будет твердо защищать законные права и интересы китайских компаний.

