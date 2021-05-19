МИД Китая призвал США прекратить использовать Олимпиаду в политических играх

Политики США должны прекратить использовать Олимпийское движение в своих политических играх. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

В ходе брифинга он подчеркнул, что необходимо содействовать независимости и политическому нейтралитету Олимпийского движения, так как политизация спорта нарушает принципы Олимпийской хартии.