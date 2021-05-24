МИД Китая опроверг заражение COVID-19 в Уханьском институте вирусологии в 2019 году

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что до 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался с коронавирусом нового типа, сообщает ТАСС.

По его словам, опубликованная в СМИ информация, согласно которой несколько учёных института в ноябре 2019 года попали в больницу ещё до сообщения китайскими властями о неизвестной болезни, не соответствует действительности.

Дипломат напомнил о заявлении Уханьского института вирусологии, согласно которому до 23 марта 2021 года «ни один сотрудник или учащийся института не заражался коронавирусной инфекцией».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что, по данным американской разведки, минимум трое китайских учёных из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019 года, передаёт RT. При этом в издании не стали утверждать, это был именно коронавирус.

