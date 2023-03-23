МИД Китая обвинил США в военных провокациях
23 марта 202311:42
Власти Китая призвали США прекратить военные провокации с Южно-Китайском море. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"США должны немедленно прекратить подобные провокационные и нарушающие право действия", - цитирует политика РИА Новости.
Он добавил, что Пекин, не смотря ни на что, продолжит защищать государственный суверенитет, а также оставаться гарантом мира и стабильности в Южно-Китайском море.
23 марта ракетный эсминец США незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша без разрешения китайского правительства.
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23 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru