МИД Китая обвинил США в военных провокациях

Власти Китая призвали США прекратить военные провокации с Южно-Китайском море. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"США должны немедленно прекратить подобные провокационные и нарушающие право действия", - цитирует политика РИА Новости.

Он добавил, что Пекин, не смотря ни на что, продолжит защищать государственный суверенитет, а также оставаться гарантом мира и стабильности в Южно-Китайском море.

23 марта ракетный эсминец США незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша без разрешения китайского правительства.

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ФОТО: Соцсети
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