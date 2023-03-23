МИД Китая обвинил США в военных провокациях

"США должны немедленно прекратить подобные провокационные и нарушающие право действия", - цитирует политика РИА Новости.

Он добавил, что Пекин, не смотря ни на что, продолжит защищать государственный суверенитет, а также оставаться гарантом мира и стабильности в Южно-Китайском море.

23 марта ракетный эсминец США незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша без разрешения китайского правительства.

