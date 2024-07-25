Поиск пропавших с утонувшего судна Argos Georgia приостановлен из-за погоды
Операция по поиску четырех пропавших с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора компании-владельца Ervik Havfiske Стига Эрвика.
«Спасательная операция пока прекращена из-за погодных условий», — сказал он.
Эрвик сообщил, что спасенные с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, включая четырех россиян, находятся в Стэнли на Фолклендах, отмечает RT.
По информации телерадиокомпании NRK и Главного центра управления спасательными работами (HRS), норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник у Фолклендских островов. На борту находились 27 человек, включая десять испанцев, восемь россиян, двух уругвайцев, двух перуанцев и пяти индонезийцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru