Поиск пропавших с утонувшего судна Argos Georgia приостановлен из-за погоды

Операция по поиску четырех пропавших с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора компании-владельца Ervik Havfiske Стига Эрвика.

«Спасательная операция пока прекращена из-за погодных условий», — сказал он.