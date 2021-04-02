МИД Франции заявил о расхождении позиций с Германией по «Северному потоку-2»

Франция ведет дискуссии с Германией для сближения позиций по вопросу трубопровода «Северный поток-2», передает ТАСС слова госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона.

Сейчас позиции стран не совпадают.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о согласованности позиции Франции и Германии по поводу газопровода.

Строительство подводной части газопровода сейчас ведется в исключительной экономической зоне Дании.

В четверг компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода, а 28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. Ее действия могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода, говорят представители Nord Stream 2 AG.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН объяснил, что замеченная в тех водах подлодка - явно не американская, а военный историк Евгений Норин в беседе с НСН выразил уверенность, что военный конфликт в этом случае невозможен.

