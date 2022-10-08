МИД Франции рекомендовал гражданам как можно скорее покинуть Иран

Министерство иностранных дел Франции рекомендовало своим гражданам, которые находятся в Иране, как можно быстрее покинуть страну. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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«Гражданам Франции, которые находятся проездом в Иране, предлагается как можно быстрее покинуть страну с учетом рисков произвольного задержания», — отмечается в заявлении.

Как указали в МИД, французы в Иране подвергаются рискам ареста и несправедливого судебного разбирательства. При этом возможности французского посольства в Тегеране в части обеспечения консульской защиты задержанным или арестованным гражданам «очень ограничены».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДФранцияИран
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