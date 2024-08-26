МИД Франции и Еврокомиссия отказались комментировать задержание Дурова

МИД Франции не намерено комментировать задержание основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает РИА Новости.

Команда Telegram прокомментировала задержание Дурова

По словам представителя ведомства, отказ от заявлений связан с нежеланием как-либо повлиять на независимость судебной системы.

Еврокомиссия также решила воздержаться от каких-либо высказываний по данной теме, назвав произошедшее национальным расследованием.

«Это национальное расследование... следует обращаться к французским властям», - заключили в пресс-службе ЕК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен комментировать задержание Дурова и призвал дождаться от французской стороны «прояснения ситуации», сообщает RT.

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Фото: соцсети
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