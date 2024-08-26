МИД Франции и Еврокомиссия отказались комментировать задержание Дурова
МИД Франции не намерено комментировать задержание основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя ведомства, отказ от заявлений связан с нежеланием как-либо повлиять на независимость судебной системы.
Еврокомиссия также решила воздержаться от каких-либо высказываний по данной теме, назвав произошедшее национальным расследованием.
«Это национальное расследование... следует обращаться к французским властям», - заключили в пресс-службе ЕК.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен комментировать задержание Дурова и призвал дождаться от французской стороны «прояснения ситуации», сообщает RT.
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